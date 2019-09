மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் கோவில், ஜவுளிக்கடையில் நகை, பணம் திருட்டு + "||" + Temple, jewelery shop, money theft at different places in Salem

சேலத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் கோவில், ஜவுளிக்கடையில் நகை, பணம் திருட்டு