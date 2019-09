மாவட்ட செய்திகள்

வாகன சோதனையில் பிடிபட்ட ஆட்டோவில் அதிகாரியை கடத்த முயன்றதால் பரபரப்பு போலீசார் விசாரணை + "||" + Furious police are investigating the attempted kidnapping of an officer in an auto caught in a vehicle test

வாகன சோதனையில் பிடிபட்ட ஆட்டோவில் அதிகாரியை கடத்த முயன்றதால் பரபரப்பு போலீசார் விசாரணை