மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றத்தில் அகற்றப்படாமல் ஆபத்தாக உள்ள பேனர்கள், கம்பிகள் அதிகாரிகள் அலட்சியம் + "||" + In tirupparankunratm Banners and wires that are in danger of not being removed The officers are negligent

திருப்பரங்குன்றத்தில் அகற்றப்படாமல் ஆபத்தாக உள்ள பேனர்கள், கம்பிகள் அதிகாரிகள் அலட்சியம்