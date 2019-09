மாவட்ட செய்திகள்

தலைமுடியை காயவைக்கும் கருவியை பயன்படுத்தியபோது மின்சாரம் தாக்கி வாலிபர் பலி + "||" + Dry hair When the tool was used, the young man was struck by electricity

தலைமுடியை காயவைக்கும் கருவியை பயன்படுத்தியபோது மின்சாரம் தாக்கி வாலிபர் பலி