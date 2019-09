மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்ட லாரிகளில் அரிசி மூட்டைகள் ஏற்றப்பட்டதால் சாலையோரம் லாரிகளை நிறுத்தி தஞ்சை டிரைவர்கள் போராட்டம் + "||" + In the trucks of Tiruvarur district Tanjore drivers struggle to stop roadside trucks as rice bags are loaded

திருவாரூர் மாவட்ட லாரிகளில் அரிசி மூட்டைகள் ஏற்றப்பட்டதால் சாலையோரம் லாரிகளை நிறுத்தி தஞ்சை டிரைவர்கள் போராட்டம்