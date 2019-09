மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் பலத்த மழை கம்பு பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலை + "||" + In the Kallakurichi region Heavy rain millet crops in water Drowned Farmers concerned

