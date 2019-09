மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழியில் ரூ.22 லட்சத்தில் சிறுபாலங்கள் கட்டும் பணி போக்குவரத்து மாற்றம் + "||" + Transfer of work for construction of minor bridges at Sirkazhi at Rs

சீர்காழியில் ரூ.22 லட்சத்தில் சிறுபாலங்கள் கட்டும் பணி போக்குவரத்து மாற்றம்