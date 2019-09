மாவட்ட செய்திகள்

விஷம் கலந்த பிரசாதம் சாப்பிட்ட 17 பேர் இறந்த வழக்கு: இம்மாடி மகாதேவசாமியின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி - கர்நாடக ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Death of 17 people who ate poisonous offerings: The bail plea of Immadi Mahadevasamy dismissed - Order of Karnataka Highcourt

விஷம் கலந்த பிரசாதம் சாப்பிட்ட 17 பேர் இறந்த வழக்கு: இம்மாடி மகாதேவசாமியின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி - கர்நாடக ஐகோர்ட்டு உத்தரவு