மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு தொடர்ந்து பழிவாங்கும் அரசியல் செய்கிறது - தேவேகவுடா குற்றச்சாட்டு + "||" + The federal government continues to do vengeful politics - Deve Gowda charge

மத்திய அரசு தொடர்ந்து பழிவாங்கும் அரசியல் செய்கிறது - தேவேகவுடா குற்றச்சாட்டு