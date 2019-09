மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் கூட்டுறவு நகரில், சாலையில் தேங்கிய மழைநீரில் காகித கப்பல் விட்டு போராட்டம் + "||" + In stagnant rainwater on the road Struggling to leave the paper ship

திண்டுக்கல் கூட்டுறவு நகரில், சாலையில் தேங்கிய மழைநீரில் காகித கப்பல் விட்டு போராட்டம்