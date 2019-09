மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர்களுக்கு எதிரான சட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், தெற்காசிய மீனவர் தோழமை மனு + "||" + Laws against fishermen should be reviewed at the Collector's Office.

