மாவட்ட செய்திகள்

பாரிமுனையில், வீட்டின் கூரை இடிந்து விழுந்து மாணவன் சாவு தாய்-சகோதரி காயம் + "||" + The roof of the house collapses The student dies Mother-sister injury

பாரிமுனையில், வீட்டின் கூரை இடிந்து விழுந்து மாணவன் சாவு தாய்-சகோதரி காயம்