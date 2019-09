மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் விதைகள் சேதம் இலவசமாக வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Farmers' demand for seed damage free in direct sown fields by continuous rain

தொடர் மழையால் நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் விதைகள் சேதம் இலவசமாக வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை