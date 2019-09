மாவட்ட செய்திகள்

விராலிமலை அருகே குளத்தில் மூழ்கி அண்ணன்-தம்பி உள்பட 3 பேர் சாவு + "||" + Three people, including brother-in-law, drowned in pond near Viralimalai

