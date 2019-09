மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கனமழையால் நிரம்பும் ஏரிகள் - திடீர் அருவியால் பொதுமக்கள் உற்சாகம் + "||" + Lakes filled with heavy rain The public is excited by the sudden waterfall

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கனமழையால் நிரம்பும் ஏரிகள் - திடீர் அருவியால் பொதுமக்கள் உற்சாகம்