மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி கரையோரத்தில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் - கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Civilians living on the banks of the Cauvery coast should go to safe places - collector's instruction

காவிரி கரையோரத்தில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் - கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்