மாவட்ட செய்திகள்

முன்னாள் ராணுவவீரர்கள் குறைதீர்வு கூட்டம்: மனுக்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Former Army Veterans Grievance Meeting: Take immediate action on petitions - collector orders to authorities

முன்னாள் ராணுவவீரர்கள் குறைதீர்வு கூட்டம்: மனுக்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு