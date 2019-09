மாவட்ட செய்திகள்

திடீர் வெள்ளத்தால் 600 வாகனங்கள் அடித்து செல்லப்பட்டன; புனேயில் பலத்த மழைக்கு 17 பேர் பலி + "||" + 600 vehicles were hit by a sudden flood; 17 killed in heavy rains in Pune

திடீர் வெள்ளத்தால் 600 வாகனங்கள் அடித்து செல்லப்பட்டன; புனேயில் பலத்த மழைக்கு 17 பேர் பலி