மாவட்ட செய்திகள்

பாலில் விஷம் கலந்து கொடுத்து 2 பெண் குழந்தைகளை கொன்ற தாய்க்கு 6 ஆண்டுகள் சிறை - வேலூர் விரைவு கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Mixing poison in milk For the mother who killed 2 girls 6 years jail - Vellore Fast Court verdict

பாலில் விஷம் கலந்து கொடுத்து 2 பெண் குழந்தைகளை கொன்ற தாய்க்கு 6 ஆண்டுகள் சிறை - வேலூர் விரைவு கோர்ட்டு தீர்ப்பு