மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ரூ.10½ கோடியில் தாய் - சேய் உயர் சிகிச்சை பிரிவு கட்டிடம் அமைக்கும் பணி - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தொடங்கி வைத்தார் + "||" + At Kovilpatti Government Hospital Cody ru10 the mother - child building work on the high care unit Minister Kadambur Raju was inaugurated

