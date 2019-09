மாவட்ட செய்திகள்

குடிசைமாற்று வாரியத்தில் வீடு வாங்கித்தருவதாக கூறி ரூ.24 லட்சம் மோசடி - 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Claiming to have bought the house on the Cottage Board Rs.24 lakh fraud - 3 others Case

குடிசைமாற்று வாரியத்தில் வீடு வாங்கித்தருவதாக கூறி ரூ.24 லட்சம் மோசடி - 3 பேர் மீது வழக்கு