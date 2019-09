மாவட்ட செய்திகள்

நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் மாவட்டத்தில் குடிநீர் பற்றாக்குறை இருக்காது அமைச்சர் பேச்சு + "||" + There will be no shortage of drinking water in the district as funds are being allocated for the work, the minister said

நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் மாவட்டத்தில் குடிநீர் பற்றாக்குறை இருக்காது அமைச்சர் பேச்சு