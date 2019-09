மாவட்ட செய்திகள்

‘புதிதாக கட்டப்படும் வீடு, கடைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அவசியம்’ - சிவகாசி நகராட்சி கமிஷனர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Rainwater harvesting tank is essential for new houses and stores - Sivakasi Municipal Commissioner advises

‘புதிதாக கட்டப்படும் வீடு, கடைகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அவசியம்’ - சிவகாசி நகராட்சி கமிஷனர் அறிவுறுத்தல்