மாவட்ட செய்திகள்

குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகில் இறந்தவர்களின் உடலை புதைக்கக்கூடாது; குறைதீர்க்கும்நாள் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் மனு + "||" + The body of the deceased should not be buried near the residential area Public Petition

குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகில் இறந்தவர்களின் உடலை புதைக்கக்கூடாது; குறைதீர்க்கும்நாள் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் மனு