மாவட்ட செய்திகள்

வரத்து வாய்க்காலை மூட எதிர்ப்பு: விவசாயிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயற்சி + "||" + Resistance to Closure Farmers trying to get involved in road blocking

வரத்து வாய்க்காலை மூட எதிர்ப்பு: விவசாயிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயற்சி