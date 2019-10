மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதியின்றி சவுடு மண் ஏற்றிய டிராக்டர் பறிமுதல்; 2 பேர் கைது + "||" + Confiscation of tractor loaded with mud without permission; 2 arrested

அனுமதியின்றி சவுடு மண் ஏற்றிய டிராக்டர் பறிமுதல்; 2 பேர் கைது