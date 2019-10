மாவட்ட செய்திகள்

சிகாரிப்புராவில், கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நீர்ப்பாசன திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேச்சு + "||" + Irrigation projects Orders the authorities to complete the rush First-Minister Yeddyurappa Speech

சிகாரிப்புராவில், கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நீர்ப்பாசன திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேச்சு