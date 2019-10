மாவட்ட செய்திகள்

விக்கிரவாண்டி, நாங்குநேரி இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க. கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும் - தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. பேட்டி + "||" + Vikravandi, in the Nanguneri elections DMK The coalition will win

விக்கிரவாண்டி, நாங்குநேரி இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க. கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும் - தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. பேட்டி