மாவட்ட செய்திகள்

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மகளிடம் 50 பவுன் நகை, ரூ.5 லட்சம் கேட்டு சித்ரவதை கணவர் உள்பட 3 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Sub-inspector sues three, including her husband for torturing her with 50 pounds of jewelery and Rs.

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மகளிடம் 50 பவுன் நகை, ரூ.5 லட்சம் கேட்டு சித்ரவதை கணவர் உள்பட 3 பேர் மீது வழக்கு