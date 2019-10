மாவட்ட செய்திகள்

காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி 430 ஊராட்சிகளில் கிராம சபை கூட்டம் இன்று நடக்கிறது + "||" + The village council meeting is being held today in 430 panchayats due to Gandhi Jayanthi

