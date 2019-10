மாவட்ட செய்திகள்

குடிமராமத்து திட்டத்தில் தூர்வாரப்பட்ட குளங்களை கலெக்டர் ஆய்வு கரையில் மரக்கன்று நட அறிவுறுத்தல் + "||" + Instructions for planting ponds in the Citizenship Project at the collector's inspection bank

குடிமராமத்து திட்டத்தில் தூர்வாரப்பட்ட குளங்களை கலெக்டர் ஆய்வு கரையில் மரக்கன்று நட அறிவுறுத்தல்