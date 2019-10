மாவட்ட செய்திகள்

பழுதடைந்த காமராஜர் சிலையை மாற்றக்கோரி உண்ணாவிரத போராட்டம் ஆழ்வார்திருநகரியில் இன்று நடக்கிறது + "||" + Replace the statue of Kamarajar that was damaged The struggle of hunger Alwarthirunagiri happening today

