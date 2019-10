மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டையில் வாகன சோதனை: காரில் கொண்டு சென்ற ரூ.1.34 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Vehicle test at Palayankottai Went to the car Rs.1.34 lakh seized

பாளையங்கோட்டையில் வாகன சோதனை: காரில் கொண்டு சென்ற ரூ.1.34 லட்சம் பறிமுதல்