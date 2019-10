மாவட்ட செய்திகள்

நீட் தேர்வில் வெற்றி பெறும் வகையில் மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு, கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + In order to win the NEET exam Students should be made available to Headmasters, Collector's Advice

நீட் தேர்வில் வெற்றி பெறும் வகையில் மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு, கலெக்டர் அறிவுரை