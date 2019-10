மாவட்ட செய்திகள்

கிராமசபை கூட்டத்தில் அசுத்தமான குடிநீரை பாட்டிலில் கொண்டு வந்து மக்கள் வைத்தனர் சுத்தமான குடிநீர் வழங்க கோரிக்கை + "||" + At the Gram Sabha meeting, people brought bottles of contaminated water and demanded clean drinking water

