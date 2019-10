மாவட்ட செய்திகள்

‘கே.பி.சி.' நிகழ்ச்சியில் ரூ.1 கோடி வென்ற சத்துணவு ஊழியர் தேர்தல் பிரசார தூதராக நியமனம் + "||" + Nutrition employee who won Rs 1 crore on KBC show Appointment as Election Campaign Ambassador

‘கே.பி.சி.' நிகழ்ச்சியில் ரூ.1 கோடி வென்ற சத்துணவு ஊழியர் தேர்தல் பிரசார தூதராக நியமனம்