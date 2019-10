மாவட்ட செய்திகள்

காந்தி உருவப்படத்திற்கு அரசு தலைமை கொறடா மரியாதை கிராம சபை கூட்டத்திலும் கலந்து கொண்டார் + "||" + He also attended the meeting of the village council honoring the head of government for the portrait of Gandhi

காந்தி உருவப்படத்திற்கு அரசு தலைமை கொறடா மரியாதை கிராம சபை கூட்டத்திலும் கலந்து கொண்டார்