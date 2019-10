மாவட்ட செய்திகள்

பெருமாநல்லூர் ஊராட்சியில் நடந்த, கிராமசபை கூட்டத்தில் வாயில் கருப்பு துணிகட்டி போராடிய பொதுமக்கள் + "||" + The black cloth at the mouth of the village council The struggling civilians

