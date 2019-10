மாவட்ட செய்திகள்

குமாரபாளையத்தில் தபால் நிலைய இடமாற்றத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Post Office at Kumarapalayam Protest against the transfer

குமாரபாளையத்தில் தபால் நிலைய இடமாற்றத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம்