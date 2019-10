மாவட்ட செய்திகள்

விற்பனைக்காக கூண்டில் அடைத்து வைத்திருந்த 300 பச்சை கிளிகள் பறிமுதல் - 2 பேருக்கு தலா ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Imprisonment in the cage for sale 300 Green Parrots confiscated

விற்பனைக்காக கூண்டில் அடைத்து வைத்திருந்த 300 பச்சை கிளிகள் பறிமுதல் - 2 பேருக்கு தலா ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம்