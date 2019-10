மாவட்ட செய்திகள்

குறைப்பிரசவத்தில் 580 கிராம் எடையில் பிறந்த குழந்தை 147 நாட்களில் 2 கிலோ 200 கிராமாக அதிகரித்தது டாக்டர்கள் சாதனை