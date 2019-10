மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில்சோனியா காந்தி, மன்மோகன் சிங் பிரசாரம்காங்கிரஸ் பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுகிறார்கள் + "||" + In the assembly election Presentation by Sonia Gandhi, Manmohan Singh

