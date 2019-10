மாவட்ட செய்திகள்

தாய் சாப்பாடு கொடுத்தபோது 3–வது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்து 1½ வயது குழந்தை சாவு + "||" + When the mother gave meals Slipping from the 3rd floor The baby dies

தாய் சாப்பாடு கொடுத்தபோது 3–வது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்து 1½ வயது குழந்தை சாவு