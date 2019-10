மாவட்ட செய்திகள்

தசரா திருவிழாவையொட்டிகுலசேகரன்பட்டினத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம்இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு அமல் + "||" + Dussehra at the festival Traffic Transfer at Kulasekaranapattinam

தசரா திருவிழாவையொட்டிகுலசேகரன்பட்டினத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம்இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு அமல்