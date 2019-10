மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் காவிரி-அமராவதி ஆறுகளில் 5 கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் + "||" + A barrier is to be built for 5 km in Karur Cauvery-Amaravati rivers

கரூர் காவிரி-அமராவதி ஆறுகளில் 5 கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை கட்ட வேண்டும்