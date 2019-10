மாவட்ட செய்திகள்

காரிமங்கலம் அருகே பஸ் கவிழ்ந்து டிரைவர் உள்பட 6 பேர் படுகாயம் + "||" + Six killed, including driver, after bus crashes near Karimangalam

காரிமங்கலம் அருகே பஸ் கவிழ்ந்து டிரைவர் உள்பட 6 பேர் படுகாயம்