மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்க்கும் பணி 15–ந் தேதி வரை நீட்டிப்பு : மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தகவல் + "||" + The task of checking the voter list Extension till 15th: District Election Officer Information

வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்க்கும் பணி 15–ந் தேதி வரை நீட்டிப்பு : மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தகவல்