மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அதிரடி சோதனை: உரிய ஆவணங்கள் இன்றி காரில் எடுத்துச்சென்ற ரூ.9 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Checking Flying Soldiers: Without proper documentation The car took off Rs.9 lakh seized

தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அதிரடி சோதனை: உரிய ஆவணங்கள் இன்றி காரில் எடுத்துச்சென்ற ரூ.9 லட்சம் பறிமுதல்