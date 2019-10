மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே மனைவியின் கல்லறை மீது பிணமாக கிடந்த லாரி டிரைவர்; சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக கிராம மக்கள் போராட்டம் + "||" + On the wife's grave Truck driver was found dead The villagers struggle

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே மனைவியின் கல்லறை மீது பிணமாக கிடந்த லாரி டிரைவர்; சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக கிராம மக்கள் போராட்டம்