மாவட்ட செய்திகள்

எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி யாருக்கு? கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர்களுடன் ஆலோசிக்க சோனியா காந்தி முடிவு + "||" + Who is the Leader of the Opposition? Consult with Karnataka Congress leaders By Sonia Gandhi

எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி யாருக்கு? கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர்களுடன் ஆலோசிக்க சோனியா காந்தி முடிவு